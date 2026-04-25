Huelva se prepara para un verano de alto riesgo de incendios tras las intensas lluvias del invierno

Huelva encara el verano de 2026 con preocupación tras un invierno y una primavera marcados por las abundantes lluvias, un factor que, lejos de reducir el riesgo, puede favorecer la proliferación de incendios forestales en los próximos meses.

Si en 2025 la provincia cerró la temporada de alto riesgo con más de 50 municipios afectados por incendios, en un contexto de altas temperaturas y sequía, este año el escenario es diferente pero igualmente inquietante. La gran cantidad de agua caída ha generado una notable acumulación de maleza y vegetación en montes y zonas rurales, que al secarse con la llegada del calor se convertirá en un combustible altamente inflamable.

Municipios como Almonte, Moguer, Lucena del Puerto o Aroche, ya castigados en campañas anteriores, vuelven a situarse en el foco de la prevención ante un posible repunte de incendios. La experiencia reciente ha demostrado que la combinación de vegetación abundante, altas temperaturas y viento puede derivar en situaciones de gran complejidad.

Los expertos advierten de que este tipo de años, en los que la lluvia ha sido protagonista, suelen preceder a campañas especialmente activas en incendios forestales si no se refuerzan las labores de limpieza y mantenimiento del monte. En este sentido, la gestión de la biomasa acumulada se convierte en un elemento clave para reducir riesgos.

El precedente de 2025, con intervenciones constantes del dispositivo Infoca en toda la provincia, invita a extremar la planificación y la coordinación entre administraciones. Entonces, la rápida actuación de los equipos de extinción fue determinante para evitar consecuencias mayores, pero también dejó en evidencia la necesidad de reforzar la prevención.

De cara a este verano, el reto pasa por anticiparse. La vigilancia, la concienciación ciudadana y las actuaciones preventivas serán fundamentales para minimizar el impacto de posibles incendios en una provincia especialmente sensible por su riqueza forestal.

Así, Huelva afronta una campaña marcada por la incertidumbre, en la que la abundancia de vegetación, consecuencia directa de las lluvias, podría convertirse en el principal enemigo si las altas temperaturas hacen su aparición con fuerza.