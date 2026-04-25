Fin de semana primaveral en Huelva: sol, calor suave y sin lluvias

Huelva vivirá un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y el predominio del sol, con temperaturas agradables propias de la primavera y sin previsión de lluvias tanto el sábado como el domingo.

Para el sábado, se espera una jornada mayoritariamente despejada, con algunas nubes altas sin importancia y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 23 grados. El viento será flojo, lo que favorecerá una sensación térmica suave durante todo el día.

El domingo continuará la tendencia estable, con cielos poco nubosos y un ligero ascenso de las temperaturas, que podrían alcanzar los 28 o 30 grados en las horas centrales. Las mínimas se mantendrán en valores similares a los del sábado.

Este escenario permitirá disfrutar de actividades al aire libre en toda la provincia, especialmente en la costa, donde las condiciones serán óptimas, aunque se recomienda protección solar en las horas de mayor radiación.

En definitiva, un fin de semana plenamente primaveral en Huelva, con buen tiempo generalizado y sin cambios significativos a la vista.