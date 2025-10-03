El riesgo de incendios en Huelva sube de nivel verde a amarillo por el aumento de las temperaturas

El mapa de riesgo de incendios en la provincia de Huelva muestra este viernes un nivel moderado, pero la situación cambiará mañana sábado con la subida de las temperaturas. El repunte del calor provocará un ascenso al nivel amarillo, con posibilidad de alcanzar niveles naranjas en jornadas posteriores.

Aunque el día de hoy ofrece cierta calma, el peligro no desaparece. El incremento térmico y las condiciones meteorológicas previstas elevan el riesgo y obligan a extremar la precaución, especialmente en zonas forestales y agrícolas.

Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la prudencia y evitar cualquier actividad que pueda desencadenar un incendio. Además, recuerdan la conveniencia de consultar a diario el mapa de riesgo para conocer la evolución de la situación en la provincia.