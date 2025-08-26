La provincia de Huelva pasa de riesgo amarillo a extremo por incendios en apenas dos días

La provincia se prepara para jornadas de máxima alerta tras un cambio drástico en las previsiones de incendios. Tras un martes 26 de agosto con aviso amarillo, el riesgo se eleva a extremo para casi toda la provincia el jueves 28, según la previsión de Infoca. El miércoles 27 también se mantendrá un riesgo extremo en gran parte del territorio onubense.

Durante los últimos días, los equipos de Infoca no han registrado intervenciones de especial relevancia en Huelva, pero la situación podría cambiar con el aumento previsto de las temperaturas y la baja humedad de cara al fin de semana. Las autoridades insisten en extremar las precauciones: evitar quemas, fogatas y manipulación de materiales inflamables, así como atender a las recomendaciones oficiales en todo momento.

El avance de este episodio de riesgo extremo coincide con la previsión de que, a partir del sábado, el calor se intensifique, manteniendo las condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales. Desde la Junta de Andalucía se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir situaciones que puedan poner en peligro personas, animales y el medio natural.

La población onubense deberá estar atenta a los comunicados oficiales y a posibles restricciones en áreas forestales durante estas jornadas de riesgo máximo.