Huelva incorporará podólogos en Atención Primaria a partir de este otoño

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) incorporará podólogos en la Atención Primaria de todas las provincias andaluzas, incluida Huelva, donde la llegada de estos profesionales está prevista para el próximo otoño. Mientras que en seis provincias —Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla— las plazas ya se han cubierto a través de un proceso de promoción interna, en Huelva y Almería se está recurriendo al sistema de bolsa, actualmente en fase de baremación de méritos.

Esta incorporación responde al pacto para el fortalecimiento de la Atención Primaria, que busca integrar nuevos perfiles profesionales en los equipos multidisciplinares de los centros de salud. Según el SAS, contar con podólogos en el sistema público permitirá mejorar la atención integral de la población, especialmente en la prevención, diagnóstico y tratamiento de afecciones relacionadas con la salud del pie, fundamentales para colectivos como personas mayores o pacientes con diabetes.

Con esta medida, la sanidad pública onubense sumará un nuevo servicio especializado y se situará en línea con el modelo asistencial que la Junta de Andalucía quiere implantar de forma progresiva en todo el territorio.