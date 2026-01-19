Huelva guardará un minuto de silencio este mediodía en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario

La ciudad de Huelva guardará este lunes un minuto de silencio a las 12.00 horas en la Plaza de las Monjas en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), en el que se vieron implicados dos trenes y que ha provocado decenas de fallecidos y heridos.

El acto, de carácter institucional y abierto a la ciudadanía, pretende rendir homenaje a las personas que han perdido la vida en la tragedia, así como mostrar el apoyo y la solidaridad de los onubenses con las familias afectadas, especialmente con aquellas vinculadas a la provincia, dado que uno de los convoyes implicados cubría el trayecto Madrid–Huelva.

Desde las administraciones se ha invitado a la ciudadanía a sumarse a este gesto simbólico de respeto y duelo colectivo, que se celebrará en uno de los espacios más emblemáticos de la capital onubense.