Huelva, la gran olvidada: el mapa de infraestructuras que nunca terminan de llegar

La colocación de la primera piedra del hospital Materno-Infantil ha devuelto a la actualidad el debate sobre las infraestructuras en Huelva. Un avance esperado durante años que, sin embargo, vuelve a evidenciar una realidad incómoda: la provincia continúa arrastrando un retraso histórico en proyectos clave que condicionan su desarrollo.

El ejemplo más claro es el AVE Huelva-Sevilla, una conexión considerada vital para romper el aislamiento ferroviario. Anunciado en múltiples ocasiones, el proyecto sigue sin traducirse en obras visibles, mientras los onubenses continúan dependiendo de una línea convencional que acumula retrasos, averías y tiempos de viaje poco competitivos. A esta situación se suma la línea Huelva-Zafra, que sigue lejos de convertirse en una alternativa moderna y eficaz para conectar con el interior.

El déficit ferroviario no solo afecta a los viajeros. El Puerto de Huelva, uno de los principales motores económicos de la provincia, continúa sin una conexión ferroviaria potente que permita aprovechar todo su potencial logístico. Una carencia que limita su crecimiento en un momento clave para el transporte de mercancías.

En el aire, la ausencia de aeropuerto sigue siendo una de las grandes anomalías de Huelva. Es la única provincia andaluza que carece de esta infraestructura, lo que supone un freno evidente para el turismo y la atracción de inversiones. Aunque el debate ha resurgido en los últimos años, el proyecto sigue sin materializarse.

Por carretera, la situación tampoco escapa a las críticas. La A-49, principal vía de conexión con Sevilla, soporta cada año un aumento de tráfico que provoca retenciones frecuentes, especialmente en verano. La ampliación con un tercer carril se mantiene como una reivindicación constante, pero sin avances definitivos. A esto se suma la necesidad de transformar la N-435 en una autovía que conecte de forma segura y eficiente con Extremadura, una demanda histórica que sigue sin resolverse.

En la costa, la falta de una conexión rápida entre Huelva y Cádiz limita el desarrollo conjunto del litoral, dificultando la movilidad y las oportunidades turísticas entre ambas provincias.

Más allá de las grandes obras, Huelva también acusa la ausencia de un sistema de transporte metropolitano eficaz que vertebre su área urbana y facilite los desplazamientos diarios, una carencia cada vez más evidente en una provincia en crecimiento.

El resultado es un territorio con un enorme potencial económico, pero condicionado por una red de infraestructuras insuficiente. Agricultura, industria, turismo y energías renovables conviven con un problema estructural que se repite año tras año: proyectos que se anuncian, se prometen y se posponen.

La primera piedra del Materno-Infantil es una buena noticia. Pero en Huelva, más allá de la sanidad, aún quedan muchas primeras piedras por colocar.