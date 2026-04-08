Huelva firma el primer convenio colectivo provincial de la sanidad privada tras casi dos años de negociación

Las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y USO, junto a la Asociación Provincial de Empresas Sanitarias de Huelva, han firmado el primer convenio colectivo provincial para el sector de la sanidad privada en la provincia, un acuerdo histórico que llega tras casi dos años de negociaciones.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla efectos económicos con carácter retroactivo desde enero de 2025. El documento establece el marco laboral y salarial para los trabajadores de un sector que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años en Huelva.

Este acuerdo será de aplicación en un amplio abanico de centros sanitarios privados, incluyendo hospitales, consultas médicas de distintas especialidades, centros de atención urgente y domiciliaria, laboratorios, clínicas dentales y oftalmológicas, así como gabinetes de psicología, psiquiatría y fisioterapia, entre otros.

La firma del convenio se ha llevado a cabo en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, con la presencia de representantes institucionales, consolidando un paso relevante en la regulación laboral del ámbito sanitario privado en la provincia.