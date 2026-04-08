Nuevo corte ferroviario entre Sevilla y Huelva por una incidencia en la catenaria

La circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha quedado interrumpida este miércoles debido a una incidencia en la catenaria, según ha informado Adif a través de sus redes sociales.

El corte afecta al tramo comprendido entre Valencina-Santiponce y Niebla, donde la falta de tensión eléctrica ha obligado a detener el tráfico ferroviario, afectando a los servicios habituales de esta línea.

Desde Adif han señalado que personal técnico trabaja ya sobre el terreno para solucionar la incidencia y restablecer la circulación lo antes posible.

Mientras tanto, se ha activado un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.