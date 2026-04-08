Las fresas de Huelva conquistan Zaragoza con el reparto de 1.000 tarrinas

La organización agraria UPA Huelva ha llevado este miércoles el sabor de la provincia hasta Zaragoza con una acción promocional en la plaza de Santa Engracia, donde ha repartido un total de 1.000 tarrinas de fresas entre vecinos y visitantes.

La iniciativa ha permitido acercar uno de los productos más representativos del campo onubense directamente al público, en una jornada que ha destacado por la buena acogida y la participación ciudadana, poniendo en valor la calidad y frescura de la fresa de Huelva.

Con esta acción, UPA Huelva busca reforzar la promoción del sector agrícola onubense fuera de Andalucía, destacando el trabajo de los productores y la importancia económica de este cultivo para la provincia.

Desde la organización han agradecido el recibimiento del público zaragozano, en una actividad que combina promoción, cercanía y puesta en valor de uno de los grandes emblemas agroalimentarios de Huelva.