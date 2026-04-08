Incertidumbre en el servicio de ambulancias de Huelva tras los recursos por el cambio de adjudicación

El proceso de adjudicación del servicio de transporte sanitario en la provincia de Huelva ha entrado en una nueva fase marcada por la incertidumbre tras la presentación de recursos por parte de las empresas locales que han quedado fuera del contrato.

El servicio, valorado en unos 100 millones de euros para los próximos cinco años, ha sido adjudicado al grupo SSG, vinculado a un fondo de inversión, lo que supone el relevo de la unión de cooperativas onubenses que venía gestionándolo desde hace más de dos décadas.

La exclusión de estas empresas se produjo al considerar la mesa de contratación que su oferta no cumplía con los requisitos establecidos, una decisión que ahora está siendo recurrida, lo que mantiene abierto el proceso a la espera de posibles resoluciones.

En paralelo, el principal foco de preocupación se sitúa en el ámbito laboral. Aunque inicialmente se plantea la continuidad de los trabajadores en el nuevo modelo, esta posibilidad no está completamente garantizada, lo que genera inquietud entre más de 300 familias vinculadas al servicio.

Por el momento, los afectados han optado por la prudencia y evitan realizar declaraciones públicas mientras se resuelven los recursos y se clarifica el escenario definitivo del servicio en la provincia.