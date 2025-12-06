Huelva disfruta de un fin de semana soleado con temperaturas suaves

Huelva afronta un fin de semana agradable con un clima estable y temperaturas suaves para la época del año. Según la previsión meteorológica, el sábado 6 de diciembre se registrará nubosidad baja, con cielos parcialmente nublados pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 20 °C de máxima, ofreciendo un día ideal para paseos, compras o actividades al aire libre.

El domingo 7 de diciembre, la jornada combinará nubes y claros, con más presencia del sol que el día anterior. La temperatura máxima se mantendrá en torno a los 20 °C y la mínima rondará los 7–8 °C. Estas condiciones convierten el domingo en una oportunidad perfecta para disfrutar de mercadillos, rutas al aire libre o eventos deportivos, sin necesidad de recurrir a ropa de abrigo pesada.