lunes. 19.01.2026
Huelva se detiene en un emotivo minuto de silencio por las víctimas de la tragedia ferroviaria

La alcaldesa Pilar Miranda rompe a llorar durante el homenaje institucional celebrado en la Plaza de Las Monjas

Antonio Bendala
Antonio Bendala
19/01/26 - 12:27
Huelva ha vivido este mediodía uno de los momentos más duros y sobrecogedores de su historia reciente. La ciudad se ha detenido para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario, en un acto cargado de emoción y recogimiento que ha reunido a representantes de todas