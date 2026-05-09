Huelva despide este sábado a los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio

La ciudad de Huelva despide este sábado a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio durante una persecución a una narcolancha en aguas próximas a la costa onubense.

La capilla ardiente queda instalada en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva entre las 9.30 y las 11.30 horas, donde familiares, compañeros, representantes institucionales y ciudadanos pueden dar su último adiós a los agentes.

Posteriormente, a las 12.00 horas, se celebra la misa funeral en la Iglesia de la Purísima Concepción.

La tragedia, ocurrida durante una operación contra el narcotráfico, ha generado una profunda conmoción en toda la provincia y numerosas muestras de apoyo y condolencias hacia las familias de los guardias civiles y el Instituto Armado.