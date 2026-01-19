Huelva decreta tres días de luto oficial y suspende toda su agenda institucional por la tragedia ferroviaria

La ciudad de Huelva vive días de profunda consternación tras el grave accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba, en el que han fallecido decenas de personas, varias de ellas vecinas y vecinos onubenses. Ante esta tragedia, el Ayuntamiento de Huelva, con la unanimidad de todos los grupos políticos, ha decretado tres días de luto oficial.

Las banderas del edificio consistorial ya ondean a media asta con crespón negro y quedan suspendidos todos los actos oficiales. Asimismo, la programación de las Fiestas de San Sebastián ha sido cancelada en su totalidad y el Ayuntamiento ha anunciado que no acudirá este año a la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra esta semana en Madrid.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado que “lo único importante ahora es acompañar a las familias en su dolor y ponernos a su disposición”, al tiempo que ha pedido confianza para que los servicios de emergencia puedan seguir trabajando y ha agradecido públicamente su labor ante las devastadoras consecuencias del siniestro.

En respuesta a la preocupación ciudadana, la alcaldesa ha animado a participar en la concentración silenciosa convocada a las 12.00 horas en la Plaza de Las Monjas, como homenaje a las víctimas y muestra de unidad del pueblo de Huelva frente a la tragedia. El acto estará presidido por la propia alcaldesa, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Correa.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha trasladado el punto de información para familiares de las personas afectadas a la Jefatura de Policía Local, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad y preservar la intimidad en estos momentos tan delicados. En este espacio continúa prestándose atención psicológica por parte de Cruz Roja, junto al apoyo de la Policía Local y Protección Civil.

En la misma línea, la Diputación de Huelva ha decretado también luto oficial, con banderas a media asta en todos sus edificios y la suspensión de la agenda institucional. Además, ha confirmado que no habrá presencia ni actividad promocional en Fitur, sumándose al duelo colectivo.

David Toscano ha trasladado el más sincero pésame de la institución provincial a las familias de las víctimas, su apoyo a las personas heridas y su reconocimiento a los equipos de emergencia y profesionales que siguen trabajando en las labores de auxilio. La Diputación ha reiterado que se mantiene a disposición de las autoridades y de la ciudadanía onubense para colaborar en todo lo necesario durante estos días de duelo.