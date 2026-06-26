Huelva cierra las jornadas sobre migración circular con la reinserción como nuevo reto

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha clausurado en Huelva las jornadas sobre gobernanza de la migración circular y reintegración socioeconómica, donde ha defendido que el éxito de este modelo no termina cuando los trabajadores regresan a sus países de origen, sino cuando la experiencia adquirida se convierte en una oportunidad de desarrollo económico y social.

Cancela ha asegurado que "el verdadero potencial de la movilidad laboral no termina cuando la persona regresa a su país de origen", sino que es entonces cuando "las competencias adquiridas, la experiencia acumulada y las redes construidas pueden convertirse en motores de desarrollo".

Las jornadas, celebradas durante dos días en Huelva, han reunido a representantes institucionales, agentes sociales y empresas vinculadas a los programas de contratación en origen, consolidando el papel de la provincia como uno de los principales referentes nacionales en migración circular ligada a las campañas agrícolas.

El encuentro fue inaugurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien destacó que durante 2025 más de 25.000 personas procedentes de 17 países han trabajado en España mediante este sistema de contratación temporal. La ministra defendió este modelo como una herramienta para responder a las necesidades laborales, generar oportunidades y reforzar la cooperación entre países.

La jornada también contó con la participación del ministro marroquí de Inclusión Económica y Pequeña Empresa, Younes Sekkouri, así como con representantes del sector agrícola onubense.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega de diplomas a las 225 trabajadoras marroquíes participantes en el programa Wafira II, quienes durante su estancia en Huelva han combinado el trabajo en la campaña agrícola con formación en emprendimiento, educación financiera y desarrollo personal para facilitar su reintegración laboral una vez regresen a Marruecos.

Wafira II, impulsado por los gobiernos de España, Francia y Marruecos con financiación de la Unión Europea, prevé acompañar a 3.000 trabajadores marroquíes durante todo el proceso migratorio, desde su salida hasta su retorno, fomentando que la experiencia laboral se traduzca en nuevas oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen.