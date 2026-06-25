Huelva refuerza su papel como referente de la migración circular con Marruecos

Huelva ha acogido este jueves la jornada La gobernanza de la migración circular y reintegración socioeconómica: ¿qué papel para el sector privado?, un encuentro en el que el Gobierno de España ha reivindicado el papel de la provincia como uno de los principales escenarios del modelo de contratación en origen de trabajadores temporales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que los programas de migración circular han permitido que más de 25.000 personas procedentes de 17 países trabajen en España durante 2025 de forma "regular, segura y ordenada". En este contexto, subrayó que Huelva representa uno de los territorios donde este sistema tiene mayor implantación, especialmente durante la campaña agrícola.

Durante la jornada, organizada por la Secretaría de Estado de Migraciones junto a Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, la ministra compartió mesa con el ministro marroquí de Inclusión Económica y Pequeña Empresa, Younes Sekkouri, quien destacó los más de 25 años de colaboración entre ambos países en materia de migración circular.

Saiz aseguró que este modelo constituye "una herramienta para generar oportunidades, responder a necesidades laborales y fortalecer los lazos entre nuestras sociedades", mientras que Sekkouri defendió que la cooperación entre España y Marruecos demuestra que la migración circular puede convertirse en "un verdadero motor de desarrollo compartido".

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la entrega de diplomas a las 225 trabajadoras marroquíes participantes en el programa Wafira II, que han completado durante la campaña agrícola en Huelva un itinerario formativo orientado a facilitar la creación de proyectos empresariales cuando regresen a Marruecos.

El proyecto Wafira II, impulsado por España, Francia y Marruecos con financiación de la Unión Europea, pretende acompañar a 3.000 trabajadores temporales durante todo el proceso migratorio, desde su preparación antes del viaje hasta su reintegración socioeconómica en sus países de origen.

La ministra destacó que este programa convierte la experiencia laboral en una oportunidad para adquirir nuevas competencias, fomentar el emprendimiento y favorecer el desarrollo económico de las comunidades de origen.

Según los datos facilitados por el Ministerio, Marruecos representa el 81% de las contrataciones realizadas dentro del programa GECCO, el sistema español de gestión colectiva de contrataciones en origen, cuyo mayor volumen de actividad se concentra precisamente en la provincia de Huelva durante las campañas agrícolas. El modelo alcanzó este año cifras récord con 25.767 trabajadores contrat