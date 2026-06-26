La línea Huelva-Sevilla recupera el servicio tras una nueva avería

La circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla ha quedado restablecida después de que Adif solucionara la incidencia por falta de tensión en la catenaria que obligó a suspender el servicio durante varias horas en la mañana de este viernes.

La avería afectó al tramo comprendido entre Huelva y Benacazón, lo que llevó a activar un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros mientras se trabajaba en la reparación.

Con la incidencia ya resuelta, los trenes han recuperado la circulación habitual. No obstante, este nuevo episodio vuelve a alimentar la preocupación de los usuarios, que en las últimas semanas han sufrido cortes del servicio por las obras en la línea y varias averías que han afectado a la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, reabriendo el debate sobre la fiabilidad de una infraestructura clave para la provincia.