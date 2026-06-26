La Guardia Civil refuerza la vigilancia en los montes de Huelva ante el alto riesgo de incendios

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha reforzado los dispositivos de prevención y vigilancia en los principales espacios forestales de la provincia con motivo de la campaña de alto riesgo de incendios forestales.

El operativo, que da continuidad a las actuaciones preventivas desarrolladas durante los últimos meses, incrementa la presencia de agentes en las masas forestales y espacios naturales con mayor riesgo de incendio durante la época estival.

Antes del inicio del verano, la Guardia Civil ha mantenido reuniones de coordinación y jornadas informativas en distintos municipios onubenses junto a ayuntamientos, policías locales, guardas rurales y otros profesionales relacionados con la protección del medio natural y la gestión de emergencias. El objetivo ha sido reforzar la concienciación ciudadana, mejorar la coordinación entre administraciones y favorecer una respuesta más rápida ante cualquier conato.

Para esta campaña participan de forma coordinada distintas especialidades del Instituto Armado, entre ellas el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), unidades del Escuadrón de Caballería desplazadas a Huelva, el Servicio Aéreo, patrullas de Seguridad Ciudadana y un Puesto de Mando Avanzado.

La incorporación de estos recursos permitirá aumentar la vigilancia y la detección temprana de posibles focos de incendio, especialmente en las zonas forestales de mayor valor ambiental y en aquellas que reciben un elevado número de visitantes durante el verano.

La Guardia Civil mantiene además una estrecha colaboración con el Plan Infoca, los servicios de emergencias y el resto de administraciones implicadas en la prevención y extinción de incendios forestales para garantizar una actuación coordinada y eficaz.

Desde la Comandancia se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y se recuerda que cualquier columna de humo, conato o actividad sospechosa debe comunicarse de inmediato a los teléfonos 112 o 062 para facilitar una intervención lo más rápida posible.