Huelva cierra 2025 con menos paro interanual y más empleo, pese al repunte del desempleo en el último trimestre

Huelva ha cerrado el año 2025 con un, según los datos de lapublicados por el Instituto Nacional de Estadística. En el balance interanual, la provincia, consolidando una evolución positiva a medio plazo. Sin embargo, el último trimestre del año deja un, con un incremento delrespecto al trimestre anterior, en un contexto marcado por el fin de campañas estacionales.

En términos anuales, Huelva se sitúa entre las provincias andaluzas que consiguen bajar el paro respecto a 2024, junto a Cádiz, Granada, Jaén, Córdoba y Málaga, mientras que Sevilla y Almería registran aumentos. Este descenso interanual del desempleo confirma que, pese a las oscilaciones trimestrales, el mercado laboral onubense logra cerrar el año con mejores cifras que el ejercicio anterior.

En cuanto a la ocupación, los datos reflejan un crecimiento sólido en el conjunto de 2025, con Huelva como una de las provincias que más empleo gana en Andalucía en términos relativos. El aumento del 5,88% de personas ocupadas sitúa a la provincia solo por detrás de Málaga y Jaén en crecimiento anual, reforzando el peso de Huelva en la recuperación del empleo en la comunidad. No obstante, el cuarto trimestre deja una caída del 3,75% en la ocupación, ligada principalmente al retroceso en sectores estacionales.

Este comportamiento se enmarca en un contexto andaluz especialmente positivo. Andalucía cerró 2025 con 29.900 parados menos y 138.400 nuevos empleos, alcanzando una cifra récord de 3,6 millones de personas ocupadas y una tasa de paro del 14,66%, la más baja en 18 años. Aunque Huelva no fue ajena al impacto del último trimestre, el balance anual confirma que la provincia avanza en empleo y reduce el paro, manteniéndose alineada con la tendencia general de mejora del mercado laboral andaluz.