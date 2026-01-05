Huelva cierra 2025 con una fuerte bajada del paro y se sitúa entre las provincias con mejor evolución laboral de Andalucía

El mercado laboral onubense ha cerrado 2025 con un balance claramente positivo. La provincia de Huelva registró en diciembre una bajada del paro del 2,55 %, situándose entre las provincias andaluzas donde más descendió el desempleo en el último mes del año. En términos interanuales, la caída alcanza el 10,81 %, uno de los mejores datos de toda la comunidad autónoma.

Este comportamiento se enmarca en un contexto especialmente favorable para Andalucía, que ha terminado el año con 583.057 personas desempleadas, la cifra más baja desde junio de 2008. La comunidad lideró el descenso del paro a nivel nacional en diciembre y encadenó su mes número 56 de bajadas interanuales consecutivas.

En el caso de Huelva, la mejora del empleo ha sido generalizada durante 2025, con una evolución positiva especialmente vinculada al sector servicios y a la campaña agrícola, pilares clave de la economía provincial. El descenso del paro interanual sitúa a la provincia por encima de la media andaluza y refuerza su tendencia de recuperación y estabilidad laboral.

La mejora del empleo se refleja también en los datos de afiliación a la Seguridad Social. Andalucía cerró diciembre con más de 3,54 millones de cotizantes, el segundo mejor registro histórico, lo que repercute directamente en provincias como Huelva, donde el número de personas ocupadas ha crecido de forma sostenida a lo largo del año.

Asimismo, el trabajo autónomo continúa mostrando fortaleza. Andalucía alcanzó en diciembre un nuevo récord histórico con 592.735 autónomos, una dinámica que también tiene reflejo en el tejido productivo onubense, especialmente en sectores como el comercio, los servicios y la agricultura.

El cierre de 2025 deja así un balance alentador para Huelva, que encara el nuevo año con menos desempleo, más afiliación y mejores perspectivas laborales, consolidándose como una de las provincias andaluzas con mayor dinamismo en la recuperación del empleo.