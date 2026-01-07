Huelva se beneficiará del plan autonómico que renovará carreteras por valor de 36 millones de euros en la provincia

La provincia de Huelva se verá incluida en el plan de mejora de carreteras licitado por la Junta de Andalucía, que prevé una inversión global de 151,5 millones de euros para renovar mil kilómetros de la red viaria autonómica a lo largo de 2026. El objetivo es actuar de manera prioritaria en los tramos que presentan un mayor deterioro, incrementado en los últimos años por episodios de lluvias intensas.

La actuación se desarrollará a través del Plan de Asfaltado impulsado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que multiplica por 17 la inversión habitual destinada a la conservación de firmes. En el caso de Huelva, las obras permitirán mejorar la seguridad vial y la comodidad de los usuarios en distintas carreteras de titularidad autonómica, con intervenciones adaptadas al estado real de cada tramo.

El plan contempla actuaciones como la reparación de baches y blandones, el fresado y reposición del pavimento, la recuperación de capas inferiores del firme, el repintado de la señalización horizontal y la reposición de elementos de seguridad y balizamiento. Todo ello tras un análisis previo del estado de la red viaria para garantizar una ejecución eficaz y duradera.

La inversión se reparte en 16 lotes, dos por provincia, con una asignación general de 17,5 millones de euros para cada territorio, lo que permitirá una intervención equilibrada también en Huelva. Además, los contratos incluyen la posibilidad de prórroga, lo que podría ampliar tanto las partidas económicas como el número de kilómetros atendidos.

Desde el Gobierno andaluz se subraya que esta iniciativa da continuidad a los trabajos iniciados en 2025 y responde a la necesidad de recuperar la capacidad estructural de carreteras que se encuentran en estado deteriorado o muy deteriorado. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta mediados de febrero, con vistas a que las actuaciones comiencen a lo largo de este año y tengan un impacto directo en la movilidad y la seguridad de los conductores onubenses.