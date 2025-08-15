Huelva afronta la ola de calor más larga del año con aviso naranja todo el fin de semana

Huelva encara desde hoy un episodio de calor sofocante que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será la ola de calor más larga registrada en lo que va de año. El aviso naranja por temperaturas extremas se mantendrá activo en la provincia durante todo el fin de semana, con máximas que podrían superar los 42 grados en el Andévalo y el Condado, y mínimas que no bajarán de los 25 en algunos puntos.

Este escenario meteorológico llega apenas horas después de que se declarara extinguido el gran incendio forestal de Aroche, lo que refuerza el llamamiento a la prudencia para evitar nuevos siniestros. El riesgo de incendio es extremo y cualquier chispa, descuido o quema no autorizada podría derivar en una emergencia de gran magnitud.

Protección Civil y el Plan Infoca recuerdan la prohibición de realizar barbacoas en zonas forestales o su entorno, así como la necesidad de evitar trabajos con maquinaria que pueda generar chispas en el campo. También insisten en no arrojar colillas ni basura y en avisar al 112 ante cualquier indicio de humo o fuego.

La población más vulnerable —personas mayores, niños y enfermos crónicos— debe protegerse de la exposición prolongada al sol, hidratarse de forma constante y evitar actividades físicas intensas en las horas centrales del día. Las noches, lejos de aportar alivio, serán tórridas debido a la persistencia de las altas temperaturas.

Las previsiones apuntan a que la ola de calor se prolongue hasta el inicio de la próxima semana, cuando se espera un descenso progresivo de las temperaturas. Hasta entonces, Huelva se prepara para resistir el episodio más sofocante y prolongado de 2025.