Huelva afronta un nuevo episodio de calor extremo con aviso amarillo hasta el martes

La provincia de Huelva encara el tramo final de la actual ola de calor con un aviso amarillo por altas temperaturas que se mantendrá activo hasta el martes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El interior onubense será la zona más afectada, con máximas que podrían alcanzar los 38 grados, especialmente en las comarcas del Andévalo y la Sierra.

En la capital y en la franja costera, el termómetro se quedará en valores algo más moderados, aunque no exentos de calor, con máximas en torno a los 34 grados. La influencia de la brisa marina ayudará a suavizar las temperaturas, pero las mínimas nocturnas seguirán siendo elevadas, situándose entre los 22 y 24 grados, lo que dificultará el descanso.

Desde la AEMET recomiendan extremar la precaución durante las horas centrales del día, evitando la exposición prolongada al sol, hidratándose con frecuencia y prestando especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

A partir del miércoles, descenso térmico

Las previsiones apuntan a que, a partir del miércoles, una masa de aire más templada y la llegada de intervalos nubosos permitirán un descenso de las temperaturas de entre 3 y 5 grados en buena parte de la provincia. Las máximas en el interior rondarán los 33-34 grados, mientras que en la costa se quedarán alrededor de los 30.

Este alivio térmico se mantendría, al menos, hasta el fin de semana, acompañado de vientos de componente oeste que favorecerán la sensación de frescor en el litoral. No obstante, la AEMET no descarta que a partir del viernes se registren algunos repuntes puntuales del calor en zonas del interior.

La situación de aviso amarillo concluirá el martes por la tarde, cuando se espera que el riesgo por altas temperaturas desaparezca. Hasta entonces, la provincia vivirá jornadas marcadas por el calor intenso propio del mes de agosto, que dará paso a un ambiente más llevadero para encarar la segunda quincena del mes.