Huelva afronta su día más caluroso del verano con aviso rojo en el litoral y temperaturas de hasta 43 grados

Huelva afronta este martes una jornada sofocante marcada por un aviso rojo en el litoral —donde se esperan hasta 42 grados— y aviso naranja en el resto de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que el episodio alcanzará hoy su punto más crítico.

El aviso rojo, activo entre las 13:00 y las 21:00 horas en la costa, implica un riesgo extremo para la población. Las autoridades recomiendan evitar salir durante las horas centrales, hidratarse de forma constante y proteger especialmente a los colectivos más vulnerables. La combinación de altas temperaturas y baja humedad convierte la jornada en una de las más peligrosas del año para la salud, especialmente para niños, mayores y personas con patologías previas.

El calor extremo ya ha dejado dos fallecidos en Andalucía en los últimos días, un joven en Jaén y una mujer en Cádiz, elevando a 141 las muertes registradas este verano por golpe de calor en la comunidad. A nivel nacional, el sistema de monitorización MoMo estima que las altas temperaturas han provocado 1.783 muertes desde julio.

La ola de calor, la más prolongada de este 2025, podría remitir levemente a partir del jueves, aunque AEMET no descarta un repunte durante el puente de agosto. Para mañana miércoles, el litoral de Huelva seguirá en aviso naranja y el jueves en amarillo, con valores que rondarán los 38-39 grados.

Mientras tanto, la recomendación es clara: extremar precauciones, reducir la actividad física al aire libre y buscar refugio en lugares frescos. La supervivencia, hoy, pasa por esquivar el sol abrasador que cubre toda la provincia.