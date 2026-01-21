Huelva acogerá el 31 de enero un homenaje de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno de España y el presidente de la Junta de Andalucía han mantenido este miércoles una conversación telefónica para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y el desarrollo de los trabajos en la zona del siniestro.

Durante ese contacto, ambos mandatarios han acordado auspiciar conjuntamente un homenaje de Estado, que se celebrará en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva (falta por concretar el lugar), como gesto institucional de recuerdo y apoyo a las víctimas y a sus familias.