Los hospitales onubenses guardan un emotivo minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y el Hospital Infanta Elena han celebrado este martes un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, guardando un minuto de silencio en señal de respeto y solidaridad desde la capital onubense.

Los actos han contado con la participación de profesionales sanitarios y familiares, en un ambiente de recogimiento que ha servido para mostrar la cercanía del centro hospitalario con las personas afectadas por la tragedia. Desde la Dirección del hospital se ha trasladado un mensaje de condolencias a las familias y de apoyo a los heridos que continúan ingresados, algunos de ellos en estado grave.

Asimismo, desde los centros hospitalarios han querido poner en valor el trabajo desarrollado por los profesionales sanitarios del propio centro y del sistema público de salud, así como por los servicios de emergencia, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los medios de comunicación, destacando su labor en la atención, coordinación y acompañamiento a los afectados desde las primeras horas tras el accidente.

Al homenaje han asistido el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, y la delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro, junto al equipo directivo del Hospital Juan Ramón Jiménez.

Con este gesto, el hospital onubense se suma a las muestras de duelo y respeto que se están sucediendo en distintos puntos de la provincia de Huelva, en recuerdo de las víctimas y como expresión de apoyo a sus familias en unos momentos especialmente difíciles.