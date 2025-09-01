La Hermandad Matriz de Almonte anuncia el calendario de peregrinaciones extraordinarias al Rocío 2025/2026

La Hermandad Matriz de Almonte ha publicado en su web el calendario de peregrinaciones extraordinarias de hermandades y asociaciones al Santuario de Nuestra Señora del Rocío, que se desarrollará desde el 13 de septiembre de 2025 hasta marzo de 2026.

Durante este periodo, cada fin de semana varias hermandades acudirán al templo marismeño para celebrar su misa anual ante la Patrona de Almonte. Las misas dominicales, que tendrán lugar entre las 9:00 y las 13:00 horas, podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Hermandad Matriz, su página de Facebook y la televisión local Doñana Comunicación.

El calendario de peregrinaciones de Huelva incluye las siguientes citas:

Ayamonte: 5 de octubre a las 12:00 h.

Cartaya: 19 de octubre a las 13:00 h.

Manzanilla: 9 de noviembre a las 11:00 h.

Emigrantes: 9 de noviembre a las 13:00 h.

Escacena del Campo: 16 de noviembre a las 10:00 h.

Villarrasa: 16 de noviembre a las 11:00 h.

Chucena: 23 de noviembre a las 10:00 h.

Niebla: 6 de diciembre a las 11:00 h.

Paterna del Campo: 7 de diciembre a las 12:00 h.

Palos de la Frontera: 8 de diciembre a las 13:00 h.

Villalba del Alcor: 14 de diciembre a las 12:00 h.

Isla Cristina: 18 de enero a las 13:00 h.

Gibraleón: 25 de enero a las 13:00 h.

Bonares: 8 de febrero a las 11:00 h.

Trigueros: 15 de febrero a las 12:00 h.

Hinojos: 15 de febrero a las 13:00 h.

San Juan del Puerto: 22 de febrero a las 12:00 h.

Punta Umbría: 28 de febrero a las 10:00 h.

Lucena del Puerto: 28 de febrero a las 11:00 h.

Bollullos Par del Condado: 1 de marzo a las 12:00 h.

Huelva: 1 de marzo a las 13:00 h.

Valverde del Camino: 8 de marzo a las 10:00 h.

Rociana del Condado: 8 de marzo a las 11:00 h.

La Palma del Condado: 8 de marzo a las 12:00 h.

Moguer: 8 de marzo a las 13:00 h.

El calendario concluirá con la Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores, prevista para el domingo 12 de abril de 2026, cerrando así un intenso ciclo de peregrinaciones que refuerza el vínculo de las hermandades con la Virgen del Rocío.