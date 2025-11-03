Buscar
La Guardia Civil detiene a su expareja sentimental como principal sospechoso mientras continúa la investigación

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia en una finca de Moguer
Redacción
Redacción
03/11/25 - 09:44

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la noche del pasado domingo, 2 de noviembre, en una finca del término municipal de Moguer. Según fuentes del Instituto Armado, el cadáver presentaba evidentes signos de violencia, lo que ha llevado a activar de inmediato el protocolo judicial correspondiente.

La víctima, trabajadora de la finca donde fue encontrada, fue localizada por compañeros que alertaron a las autoridades tras no tener noticias de ella durante la jornada. Efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y acordonando la zona para la inspección ocular.

En el marco de las primeras actuaciones, los agentes han detenido a la expareja sentimental de la mujer, que actualmente se encuentra bajo custodia policial mientras se investiga su posible implicación en los hechos

La Guardia Civil continúa recabando pruebas y declaraciones para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.