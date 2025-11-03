Hallan el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia en una finca de Moguer

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la noche del pasado domingo, 2 de noviembre, en una finca del término municipal de Moguer. Según fuentes del Instituto Armado, el cadáver presentaba evidentes signos de violencia, lo que ha llevado a activar de inmediato el protocolo judicial correspondiente.

La víctima, trabajadora de la finca donde fue encontrada, fue localizada por compañeros que alertaron a las autoridades tras no tener noticias de ella durante la jornada. Efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y acordonando la zona para la inspección ocular.

En el marco de las primeras actuaciones, los agentes han detenido a la expareja sentimental de la mujer, que actualmente se encuentra bajo custodia policial mientras se investiga su posible implicación en los hechos

La Guardia Civil continúa recabando pruebas y declaraciones para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.