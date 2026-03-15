Hacer ruido en casa puede acabar en multa: estas son las horas en las que pueden sancionarte

Las fiestas en casa, la música alta o incluso utilizar herramientas como un taladro a determinadas horas pueden convertirse en motivo de sanción si superan los límites establecidos por las ordenanzas municipales. El ruido es uno de los principales motivos de conflicto vecinal y también una de las infracciones más habituales en muchas ciudades.

La mayoría de ayuntamientos cuentan con normativas específicas para regular la contaminación acústica y garantizar el descanso de los vecinos. Estas ordenanzas establecen franjas horarias en las que deben respetarse niveles de ruido más bajos, especialmente durante la noche.

Aunque puede variar según el municipio, lo más habitual es que el horario nocturno comience entre las 22:00 y las 23:00 horas y se prolongue hasta las 7:00 u 8:00 de la mañana. Durante ese periodo, cualquier actividad que genere molestias a los vecinos puede ser objeto de denuncia.

No solo se trata de fiestas o música. Los ladridos continuados de un perro, arrastrar muebles, poner la televisión a un volumen muy alto o realizar obras domésticas fuera del horario permitido también pueden considerarse infracciones si alteran el descanso.

Cuando un vecino presenta una queja, la Policía Local puede acudir al domicilio para comprobar la situación. En algunos casos se utilizan sonómetros para medir el nivel de ruido. Si se confirma que se superan los límites permitidos o que existe una perturbación evidente del descanso, se puede levantar un acta que derive en sanción.

Las multas varían según la gravedad y la normativa municipal. Las infracciones leves suelen situarse entre los 100 y los 750 euros, aunque si se trata de molestias reiteradas o especialmente graves las sanciones pueden superar los 1.500 euros.

Además del aspecto económico, las reiteradas denuncias por ruido pueden acabar derivando en conflictos vecinales más serios o incluso en procedimientos judiciales si se demuestra que existe una alteración continuada de la convivencia.

Los expertos recuerdan que, aunque cada persona tiene derecho a disfrutar de su vivienda, ese derecho debe convivir con el descanso del resto de vecinos. Por ello, actividades como realizar obras, poner música o celebrar reuniones deben adaptarse a los horarios establecidos.

Lo que para algunos puede ser una reunión puntual o una celebración doméstica, para otros puede convertirse en una noche sin dormir. Y en determinados casos, ese ruido que parece inofensivo puede acabar traduciéndose en una sanción económica.