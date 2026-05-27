El mundial más agotador de la historia: kilómetros, desgaste y jet lag

Faltan menos de 20 días para que empiece el mundial de fútbol más ambicioso de la historia. Aunque, como siempre, emociona saber que en la cita máxima del fútbol veremos de nuevo a Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, la realidad es que tendremos un Mundial muy distinto a los anteriores. Más selecciones, más partidos, sedes más dispersas entre sí, corto tiempo de aclimatación y horarios atípicos en algunos partidos significarán que posiblemente el ganador del próximo Mundial no sea la selección más talentosa, sino la mejor preparada en cuanto al aguante físico.

Cualquiera que pretenda enterarse de toda la información del Mundial 2026 debe tener en cuenta que este mundial estará marcado por lo que el equipo de fisioterapeutas pueda lograr con sus jugadores. Sobre todo de las selecciones top; ya se conoce que, una vez concentrados, en muchos casos completarán primero una recuperación postemporada y luego procederán con una adaptación climática. Es un reto mayúsculo tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores; ganar un mundial nunca ha sido tan complicado como en el 2026.

H2 - El recuerdo del Mundial de Clubes: ¿Se repite la historia en el de selecciones?

Hace no mucho, un súper mundial de clubes tenía lugar también en Estados Unidos. En verano del 2025, la FIFA trajo, tras una larguísima temporada, a los clubes más importantes de Europa para que jugaran un torneo probándose con los clubes de todas las Américas. ¿El resultado? Quienes vinieron del viejo continente sufrieron todo tipo de lesiones, agotamiento y, ni ayudados con las pausas de hidratación, mostraron el nivel típico que dan en Europa. Un año después, una historia similar podría ocurrir en el Mundial de selecciones.

La temporada de clubes no concluirá sino después de la final de Champions, a finales de mayo. Con el mundial de selecciones empezando tan pronto como el 11 de junio, queda claro que la ventana para hacer viajes transcontinentales y reportarse con sus respectivas selecciones en el caso de muchísimos jugadores es muy corta.

Selecciones como la alemana han anunciado, por ejemplo, que su concentración de jugadores en suelo estadounidense estará completa para la fecha del 8 de junio. Alemania es una de varias selecciones top que desde ya concluye que la gestión de energía es clave y que jugar con el itinerario de viajes premundialistas y durante el mismo mundial será fundamental para competir.

La tecnología de recuperación para evitar lesiones musculares cobra más importancia que nunca en este torneo. En este particular Mundial, las selecciones pasarán menos tiempo en entrenamientos y más en el aire, viajando de un estadio a otro. Los técnicos habrán tomado notas del desgaste físico tan tremendo que ocurrió en el verano pasado. Por eso se cree que en este Mundial veremos menos sustituciones tácticas y más médicas; veremos el ritmo del partido bajar tras los 60 minutos, pues, por si fuera poco, también se esperan picos de calor para esas fechas.

H2 - ¿Quiénes corren con ventaja en el Mundial de los viajes?

Hoy en día, si tomamos a las 20 mejores selecciones que acudirán a este mundial, podremos ver que, en promedio, la mayor parte de sus jugadores hacen vida en Europa, por lo que el viaje cruzando el Atlántico afectará, en general, a todas las selecciones por igual.

Sin embargo, hay un matiz crucial: las selecciones sudamericanas, asiáticas, africanas y de Norteamérica están acostumbradas a competir en fechas FIFA, cubriendo largas distancias en avión, para competir en dos partidos con menos de 4 días de espacio entre sí. A diferencia de Europa, donde todo está relativamente cerca, a las selecciones de otro continente no les afectarán tanto los largos viajes.

Desde luego, es un mundial distinto que lastrará las piernas de los jugadores y mentalmente será una batalla. Hay plazas que exigen aún más, como a las selecciones que les tocará jugar en la altura de la Ciudad de México. Potencialmente, es posible que a países que estén jugando en Canadá les toque viajar a Los Ángeles, como también se prevén viajes de una costa de Estados Unidos a otra. Desde luego, será el Mundial más retador en mucho tiempo.