Apuestas de sistema (Trixie, Patent, Heinz): ¿Cuándo valen la pena? Una guía educativa para usuarios intermedios sobre cómo diversificar el riesgo combinando múltiples eventos sin depender de un solo resultado

En la antesala de la mismísima Copa del Mundo, las apuestas de sistema despiertan un gran interés, ya que tienen condiciones favorables, sobre todo si se eligen cuotas relativamente altas.

Las apuestas de sistema, convenientes y atractivas

A pocos días del comienzo del próximo Mundial, sobrevuela un escenario de fervor por las apuestas deportivas, con mucha adrenalina de los aficionados, que se entusiasman con hacer pronósticos exitosos.

De hecho, hay numerosas casas de apuestas para apostar en el Mundial, que van calentando motores en la previa, con importantes ofertas para los nuevos usuarios.

A todo esto, las apuestas de sistema vienen pisando fuerte, en un momento de gran popularidad.

Ahora bien, para que todo quede claro: ¿Qué particularidades tienen estas apuestas? ¿Son difíciles de realizar?

Asimismo, las apuestas de sistema son apuestas combinadas donde se pueden elegir diversos eventos deportivos, en contraposición a las apuestas simples, donde se apuesta por un solo evento.

A continuación, las características de algunas apuestas de sistema, para entender cómo funcionan:

Trixie:

En la Trixie, se eligen 3 apuestas y el sistema añade otra alternativa adicional, que puede sumarse en caso de acertar las ganancias.

Por cierto, como dato tranquilizador, en esta apuesta hay un margen de error significativo, ya que no hace falta acertar las 3. Con 2 aciertos, ya hay ganancias.

Patent:

Al igual que en la Trixie, en la Patent se deben elegir 3 apuestas, pero aquí el sistema añade 4 opciones más, generando un total de 7 apuestas.

Asimismo, esta apuesta es todavía menos exigente que la anterior: con solo un acierto ya se pueden recibir ganancias.

Heinz:

En esta apuesta, hay que elegir 6 opciones, mientras que el sistema añade 51 alternativas más, para conformar un escenario muy atractivo de 57 apuestas.

El margen de error es amplio: solo se necesitan 2 aciertos.

¿Cómo aprovechar mejor las apuestas de sistema?

Para sacarles un rédito significativo a estas apuestas y no depender de un solo resultado, conviene seguir estas recomendaciones:

Utilizar cuotas altas:

Las cuotas altas (al menos, superiores a 1.80), generan un escenario más tranquilizador, luego de un resultado adverso: de hecho, a pesar de no acertar un pronóstico, puede haber ganancias importantes.

Para ello, hay que evitar las apuestas muy predecibles o esperables, como por ejemplo un triunfo del Real Madrid contra un equipo sumamente inferior, que dejaría ganancias minúsculas, sin compensar el hipotético desacierto.

Optar por partidos definitorios o derbis:

A tono con la recomendación anterior de priorizar cuotas altas, es importante buscar partidos con mucho en juego, como por ejemplo una final o un derbi de máxima tensión, donde no hay un claro favorito.

Esto permite que haya más variedad de opciones, evitando los partidos sin equivalencias, donde las cuotas son extremadamente opuestas (muy altas o muy bajas).

Elegir deportes diferentes:

Conviene elegir distintos eventos deportivos, para evitar cualquier tipo de relación entre sí.

En este sentido, a veces un equipo puede verse afectado por el resultado de otro encuentro, como por ejemplo en una liga de fútbol, donde podría ocurrir el siguiente escenario:

Supongamos que, a falta de 2 jornadas, el equipo A le lleva 2 puntos al equipo B, en un final de campeonato vibrante. Asimismo, el equipo A, que juega un rato antes que el B, gana su partido, cómodamente, con un buen rendimiento, para quedar a un paso del título. Este resultado impacta de lleno en el equipo B, que va a estar con la moral por los suelos, visiblemente golpeado.

Para que no ocurran estas situaciones, lo ideal es inclinarse por varios eventos: así, lo que pase en el fútbol no será relevante para otro deporte, evitando por completo esta problemática.

Por lo visto, las apuestas de sistema se vuelven una opción interesantísima, para probar suerte con la Trixie, Patent o la Heinz, sabiendo que no hace falta una jornada perfecta de aciertos, ya que hay un margen de error muy amplio.