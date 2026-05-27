Adif asegura que Huelva recuperará el tren el 15 de junio tras 17 días sin conexión con Sevilla

Adif ha asegurado este miércoles que la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla quedará restablecida el próximo 15 de junio una vez finalicen las obras y actuaciones de mejora que se ejecutan actualmente en la línea.

Los trabajos obligarán a interrumpir completamente el tráfico ferroviario entre el 29 de mayo y el 14 de junio, dejando durante 17 días sin trenes a la conexión entre ambas capitales andaluzas.

Las actuaciones incluyen tanto la reparación de los daños ocasionados por las borrascas Leonardo y Marta del pasado mes de febrero como la ampliación de vías de apartado en las estaciones de Salteras y Escacena.

Entre las obras ejecutadas figuran la reconstrucción de la plataforma ferroviaria, estabilización de desmontes, reposición de señales y balizas, limpieza de drenajes, reparación de caminos de acceso y actuaciones de protección mediante escolleras.

Además, Adif desarrolla mejoras destinadas a impulsar el transporte ferroviario de mercancías entre el Puerto de Huelva y los corredores Atlántico y Mediterráneo.

Durante el periodo de obras, Renfe pondrá en marcha un amplio dispositivo alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

En total se han programado 408 servicios de autobús para cubrir los trayectos de los ocho trenes diarios de Media Distancia entre Huelva y Sevilla, además de otros 210 autobuses para los servicios de Larga Distancia entre Huelva y Madrid.

Los viajeros realizarán por carretera el tramo entre Huelva y Sevilla, mientras que los trayectos entre Sevilla y Madrid continuarán prestándose en tren mediante los servicios Alvia e Intercity habituales.

También habrá servicios especiales para las estaciones intermedias y taxis para los usuarios con origen o destino en Niebla y San Juan del Puerto.

La línea de Cercanías C-5 entre Benacazón, Sevilla Santa Justa y Dos Hermanas también contará con un plan alternativo de transporte mientras duren las obras.