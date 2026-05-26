Huelva acumula ya 26 días sin trenes con Sevilla en menos de un año

La provincia de Huelva acumula ya 26 días sin conexión ferroviaria normal con Sevilla en menos de un año debido a obras, cortes programados e incidencias en la red ferroviaria.

El nuevo corte anunciado por Renfe y Adif entre el 29 de mayo y el 14 de junio de 2026, que obligará a sustituir todos los trenes por 618 autobuses, se suma a las interrupciones ya sufridas durante 2025 en la línea onubense.

Uno de los episodios más importantes se produjo en junio del pasado año, cuando Huelva se quedó sin trenes durante dos fines de semana completos por las obras ejecutadas por Adif entre el 12 y el 30 de junio.

Durante los fines de semana del 13 al 15 de junio y del 27 al 29 del mismo mes, todos los servicios de Media Distancia Huelva-Sevilla y los trenes de Larga Distancia Huelva-Madrid fueron sustituidos por autobuses, obligando a los viajeros a realizar por carretera todos los trayectos, incluidas las estaciones intermedias de San Juan del Puerto, Niebla, Villarrasa, La Palma del Condado, Escacena del Campo, Carrión de los Céspedes y Benacazón.

A esos seis días de interrupción total se sumaron otros tres días de suspensión ferroviaria en octubre de 2025, cuando nuevas obras obligaron nuevamente a sustituir los trenes por autobuses.

Ahora, el nuevo corte de 17 días previsto entre finales de mayo y mediados de junio elevará hasta los 26 días el tiempo acumulado sin servicio ferroviario normal entre Huelva y Sevilla en menos de doce meses.

Todo ello sin contar las incidencias puntuales registradas durante este tiempo por problemas en la catenaria, temporales o averías, ni la situación de la línea Línea Huelva-Zafra, que permaneció cerca de dos años sin trenes, recuperó parcialmente la circulación y volvió a quedar interrumpida tras las lluvias registradas el pasado mes de febrero.

La sucesión de cortes y problemas vuelve a poner sobre la mesa las históricas carencias ferroviarias de la provincia onubense y las críticas recurrentes por la fragilidad de sus conexiones ferroviarias.