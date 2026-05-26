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El verano se adelanta con temperaturas de hasta 38 grados hasta el viernes

El calor anormal para finales de mayo dejará máximas muy elevadas en el interior de la provincia y noches cada vez más cálidas en la costa

Una mujer soporta el calor abanicándose.
Una mujer soporta el calor abanicándose.
verano
El verano se adelanta con temperaturas de hasta 38 grados hasta el viernes
Redacción
Redacción
26/05/26 - 11:14

El ambiente plenamente veraniego se instalará durante toda esta semana en la provincia de Huelva, donde las temperaturas experimentarán una subida notable y dejarán valores más propios de julio que de finales de mayo.

Las previsiones apuntan a varios días consecutivos de calor intenso hasta el viernes, con máximas que podrían alcanzar entre 36 y 38 grados en zonas del interior como el Andévalo, la Cuenca Minera o el Condado.

En la capital y el litoral, aunque las temperaturas serán algo más suaves, también se superarán con facilidad los 30 grados durante buena parte de la semana, acompañados además de noches cada vez más cálidas y sensación térmica elevada.

La Agencia Estatal de Meteorología viene advirtiendo de un episodio excepcional para esta época del año, con temperaturas situadas entre cinco y diez grados por encima de la media habitual en numerosos puntos del país.