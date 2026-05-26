La FOE denuncia el nuevo aislamiento ferroviario que sufrirá Huelva

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha mostrado su “profunda preocupación y malestar” ante las nuevas obras anunciadas en la línea ferroviaria que conecta Huelva con Sevilla y Madrid, unos trabajos que volverán a dejar a la provincia prácticamente sin trenes durante más de dos semanas.

La organización empresarial considera especialmente grave que este nuevo corte ferroviario se produzca al inicio de la temporada estival, afectando a ciudadanos, trabajadores, empresas y al sector turístico en un momento clave para la actividad económica.

Desde la FOE lamentan además que la situación se haya comunicado “sin la debida antelación” y sin una planificación suficiente que permita a los usuarios reorganizar sus desplazamientos con garantías.

La federación recuerda que miles de viajeros tendrán que modificar sus trayectos, asumir costes añadidos y recurrir a transportes alternativos debido a las obras previstas entre el 29 de mayo y el 14 de junio.

Aun reconociendo la necesidad de mejorar una infraestructura ferroviaria que califican de “absolutamente obsoleta”, los empresarios advierten del importante perjuicio económico y social que provocará esta nueva interrupción.

“Huelva no puede seguir soportando trenes propios de otra época, convoyes en condiciones lamentables y horarios impropios de una provincia que aspira a liderar el desarrollo industrial, energético y turístico del sur de Europa”, señalan desde la FOE.

La organización considera además que estos cortes dañan la imagen de una provincia llamada a desempeñar un papel estratégico en sectores como la industria, el turismo, la logística y las energías renovables.

La FOE insiste en que Huelva acumula desde hace años un importante déficit en infraestructuras ferroviarias y critica los continuos incumplimientos y agravios que, a su juicio, mantiene el Ministerio de Transportes con la provincia.

Por ello, la federación reclama al Gobierno de España una planificación “seria”, inversiones reales y unas conexiones ferroviarias “modernas y dignas” acordes al potencial económico y social del territorio onubense.