La Guardia Civil rescató a dos personas atrapadas por las intensas lluvias en la provincia de Huelva

La Guardia Civil rescató a dos personas afectadas por las fuertes lluvias registradas el pasado miércoles en la provincia de Huelva, en una jornada en la que se activaron alertas rojas por la virulencia del temporal.

El primer rescate tuvo lugar en Ayamonte, donde una mujer quedó atrapada en su vehículo completamente rodeado por el agua, que le llegaba a la altura del cuello. El aviso se recibió en el cuartel de la localidad sobre las 08:40 horas, y tres agentes se desplazaron a pie hasta el lugar, dado que se encontraba próximo a las instalaciones.

El coche estaba prácticamente engullido por la corriente, y los agentes tuvieron que avanzar con el agua a la altura del abdomen y del pecho para poder llegar hasta la víctima. Una vez alcanzado el vehículo, lograron rescatar a la mujer, que fue trasladada al cuartel de Ayamonte, el punto más cercano y seguro en ese momento. Presentaba síntomas de hipotermia y dolor torácico, por lo que fue evacuada de urgencia a un centro hospitalario.

El segundo auxilio se produjo en una finca aislada de Gibraleón, donde un anciano con movilidad reducidapermanecía incomunicado desde el miércoles, sin víveres ni medicación. Las lluvias habían provocado que el lodo bloqueara las puertas metálicas de acceso a su finca, impidiéndole salir incluso con su vehículo adaptado.

Agentes desplazados al lugar, provistos de palas y herramientas encontradas en la zona, consiguieron retirar el barro acumulado y liberar el acceso, permitiendo al hombre salir para adquirir alimentos y medicinas.

Además de estos rescates, la Guardia Civil llevó a cabo numerosos apoyos en carreteras cortadas, vehículos atrapados en arroyos, fincas aisladas y viviendas inundadas, dentro del operativo especial que se activó desde primeras horas para minimizar los efectos del temporal y garantizar la seguridad ciudadana.