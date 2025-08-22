La Guardia Civil recupera en Huelva dos tractores robados en Portugal

La Guardia Civil, en coordinación con la Guardia Nacional Republicana de Portugal (GNR), ha recuperado en la provincia de Huelva dos tractores agrícolas de alta gama sustraídos en la localidad portuguesa de Beja en septiembre de 2024. La investigación, enmarcada en la Operación Chanza, ha permitido descubrir un elaborado sistema de manipulación de matrículas y la detención de un vecino de Lepe como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y falsedad documental.

Las pesquisas comenzaron en febrero de este año, cuando agentes de los Equipos ROCA 2 de Valverde del Camino y ROCA 5 de Ayamonte tuvieron conocimiento de que los vehículos sustraídos podrían estar siendo utilizados en explotaciones agrícolas de Aljaraque y Gibraleón. Tras localizar las fincas, se comprobó que ambos tractores presentaban una sofisticada manipulación para eliminar sus elementos identificativos originales y estaban dotados de matrículas falsas, duplicadas de un tercer tractor propiedad legal del detenido y de idénticas características.

Para confirmar su procedencia ilícita, se contó con la colaboración del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Comandancia de Huelva, que mediante análisis electrónicos identificó los números de bastidor originales, vinculándolos directamente con las denuncias de robo en Portugal y su señalamiento internacional.

Los vehículos, valorados en más de 120.000 euros, han sido devueltos a la empresa portuguesa propietaria, un concesionario agrícola afectado por el robo.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información con la GNR, así como con la empresa perjudicada, para la resolución del caso.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ayamonte.