La Guardia Civil investiga a ocho personas por una estafa del “hijo en apuros” en Moguer

La Guardia Civil ha investigado a ocho personas como presuntos autores de un delito de estafa cometido mediante el método conocido como “hijo en apuros”. Los detenidos se hacían pasar por familiares de las víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea para conseguir transferencias bancarias.

La denominada Operación CELADA se inició tras la denuncia de una vecina de 77 años de Moguer (Huelva), que recibió mensajes en los que supuestamente su hijo le pedía ayuda urgente. Ante la ansiedad del momento y su desconocimiento de las redes sociales, la mujer realizó una transferencia inmediata. Más tarde, al contactar realmente con su hijo, descubrió que todo era falso.

La investigación, desarrollada por el Área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer, permitió rastrear varias cuentas vinculadas a la trama. En total, se identificó a ocho personas en distintas provincias españolas, la mayoría en Barcelona, que actuaban como mulas financieras para mover el dinero a cambio de comisiones. En coordinación con las comandancias de Barcelona, Ciudad Real, Tenerife y A Coruña, se han bloqueado ocho cuentas bancarias con movimientos fraudulentos superiores a 14.000 euros, que han quedado a disposición judicial.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos la importancia de verificar siempre la identidad de quien solicita dinero, contactando por teléfono antes de realizar cualquier transferencia, para evitar caer en este tipo de engaños cada vez más frecuentes.