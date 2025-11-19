Pasa a disposición judicial dos conductores por siniestros viales con tasas de alcohol cuadruplicadas

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva ha puesto a disposición judicial a dos conductores implicados en siniestros viales tras superar en más de cuatro veces la tasa máxima de alcohol permitida, en dos incidentes distintos ocurridos recientemente en la provincia.

El primer siniestro se produjo el 6 de noviembre, cuando un turismo realizó una maniobra de adelantamiento antirreglamentaria y perdió el control, volcando en la calzada y colisionando lateralmente con un autobús de transporte escolar. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Las pruebas de detección confirmaron que el conductor presentaba una tasa de alcohol en aire espirado de 1,08 mg/l, además de un resultado positivo en drogas. El investigado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente por un delito contra la seguridad vial.

En un segundo suceso, ocurrido en el término municipal de Cartaya y Partido Judicial de Ayamonte, se registró una colisión frontal entre dos turismos en una intersección giratoria, cuando uno de ellos circulaba en sentido contrario. Las pruebas revelaron que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol, con una tasa de 1,02 mg/l, y que carecía de permiso de conducir, ya que nunca lo había obtenido. Este conductor también fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Ayamonte, imputado por conducir bajo influencia de alcohol y por carecer de licencia de conducción.

La Guardia Civil recuerda que la conducción bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de siniestros viales y puede acarrear multas, retirada del permiso de conducción e incluso penas de cárcel, además de un coste humano irreparable.