Desmantelan envío de 93 kg de tabaco de contrabando a través de paqueterías

La Guardia Civil ha desarticulado un envío masivo de picadura de tabaco de contrabando que se estaba distribuyendo a través de empresas de paquetería. La intervención se produjo en Huelva durante inspecciones rutinarias para prevenir el contrabando, narcotráfico y otros fraudes.

Los agentes detectaron 41 paquetes que incumplían la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, con un peso total de 93 kg. de tabaco picado. Los envíos tenían un único remitente y destinatarios distintos repartidos por varias provincias de España.

El tabaco incautado tiene un valor de mercado superior a 14.000 euros, causando un perjuicio económico importante al comercio legal y defraudando impuestos asociados al sector.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) y las Patrullas Fiscales (PAFIF) de la Compañía Fiscal y Fronteras del Puerto de Huelva. Las autoridades continúan las investigaciones para identificar al responsable y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.