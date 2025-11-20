La Guardia Civil descarta fallos mecánicos en el coche implicado en la muerte de Alicia Rodríguez

Los agentes del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico declararon ante la Audiencia Provincial de Huelva que el coche que atropelló mortalmente a la reportera Alicia Rodríguez no presentaba ningún fallo mecánico y que los sensores de seguridad operaban con normalidad. Afirmaron que el vehículo no podía desplazarse sin acelerar y que las lesiones solo se explican por un movimiento intencionado hacia adelante.

Según su análisis, el terreno era llano y sin irregularidades capaces de provocar un avance involuntario. La reconstrucción determinó un recorrido aproximado de cinco metros, coincidiendo con huellas y restos hallados en el lugar. Otros peritos añadieron que, aunque el acusado mostraba un evidente estado de embriaguez en las cámaras de seguridad, no se apreciaron signos de conflicto previo entre la pareja.

Mañana será el último día del juicio y en pocos días se conocerá el veredicto del jurado popular.