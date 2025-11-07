La Guardia Civil interviene relojes falsificados valorados en 15 millones de euros en el ferry con destino a Canarias desde Huelva

La Guardia Civil ha intervenido 199 relojes falsificados de reconocidas marcas en el Muelle Sur del Puerto de Huelva, durante un operativo de control en el embarque del ferry “Marie Curie” con destino a las Islas Canarias.

El hallazgo se produjo cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF)detectaron una furgoneta sospechosa que pretendía embarcar con mercancía irregular. La actitud “dubitativa y esquiva” del conductor llevó a los agentes a registrar el vehículo, donde localizaron nueve cajas con relojes falsificados distribuidas entre el asiento delantero y la parte trasera.

Las comprobaciones confirmaron la falsedad y procedencia ilícita de los artículos, cuyo valor estimado en el mercado superaría los 15 millones de euros si se hubieran vendido como auténticos.

El conductor ha sido investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial, y las diligencias instruidas se han puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La operación, desarrollada por la Compañía Fiscal y Fronteras del Puerto de Huelva, se enmarca en las actuaciones de la Guardia Civil destinadas a combatir el contrabando y proteger la propiedad intelectual y el comercio legal.