Apuñala a un hombre en la estación de autobuses por negarse a darle tabaco

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras apuñalar a otro hombre en la estación de autobuses, después de que la víctima se negara a facilitarle tabaco. Los hechos se produjeron tras una llamada de alerta a la Sala CIMACC 091, en la que se informaba de que una persona había sido agredida con un arma blanca.

A la llegada de los agentes, la víctima se encontraba sangrando abundantemente y estaba siendo auxiliada por un vigilante de seguridad, que trataba de controlar la hemorragia. Dada la gravedad de las heridas, el herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

De inmediato, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar y detener al presunto agresor a los pocos minutos. Tras las primeras gestiones policiales, se confirmó que el ataque se produjo como consecuencia de una discusión originada por la negativa de la víctima a darle tabaco.

El detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.