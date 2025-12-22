La Guardia Civil interviene más de 5.500 litros de combustible destinados a narcolanchas

La Guardia Civil ha interceptado un total de 221 garrafas de combustible, equivalentes a 5.525 litros, en dos operativos realizados en alta mar y en la localidad de Isla Cristina, destinados al suministro de narcolanchas utilizadas por redes de narcotráfico.

En uno de los dispositivos, agentes del Servicio Marítimo interceptaron el pasado 18 de diciembre una embarcación semirrígida cuatrimotora en aguas de Mazagón. La embarcación intentó huir realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a los agentes, pero fue alcanzada y abordada media hora después. En su interior se localizaron 130 garrafas de gasolina, aproximadamente 3.250 litros, y fueron detenidos los cuatro tripulantes por delitos contra la Ley de Contrabando, atentado a la autoridad y seguridad colectiva.

En un segundo operativo, se intervinieron 91 garrafas de combustible en la zona del Caño del Moral, en Isla Cristina, junto con la embarcación fueraborda que las transportaba.

En total, la operación permitió desactivar un importante suministro de combustible destinado a embarcaciones usadas para el narcotráfico, reforzando la vigilancia y seguridad en las costas onubenses. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.