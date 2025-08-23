La Guardia Civil interviene 700 fármacos sin control sanitario y detiene a dos personas en Moguer

La Guardia Civil ha detenido en Moguer a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras incautarles una amplia variedad de medicamentos que carecían de cualquier tipo de control sanitario. Los fármacos eran transportados en un turismo con la intención de ser vendidos en el mercado ilegal.

Los hechos ocurrieron durante un control rutinario de verificación de vehículos y personas en la localidad, cuando los agentes dieron el alto a un turismo. Tras identificar a los ocupantes y registrar el interior del vehículo, localizaron numerosos envases de medicamentos sin registro sanitario homologado, sin haber pasado inspección por la Agencia Española o Europea del Medicamento y sin prescripción facultativa que justificara su posesión.

En total, fueron intervenidos alrededor de 700 comprimidos para la disfunción eréctil, antiestamínicos, varios envases de complejos medicinales y 2.000 euros en efectivo. Los detenidos, que cuentan con antecedentes por contrabando, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial junto con las diligencias instruidas.

Desde la Guardia Civil han recordado los graves riesgos que conlleva la ingesta de medicamentos adquiridos fuera de los cauces legales, entre ellos efectos secundarios inesperados, reacciones alérgicas, interacciones con otros fármacos o la falta de tratamiento adecuado para enfermedades subyacentes. Por ello, insisten en que la automedicación debe evitarse y que siempre es necesario consultar a profesionales de la salud.