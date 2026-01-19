La Guardia Civil habilita en Huelva una oficina para la identificación de víctimas del accidente ferroviario

La Guardia Civil ha habilitado una oficina especial en la Huelva para facilitar la identificación de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz. La iniciativa tiene como objetivo centralizar la recogida de muestras de ADN y agilizar el proceso de identificación de las personas fallecidas o desaparecidas.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, el dispositivo cuenta con un equipo especializado encargado de coordinar las labores de identificación en el menor plazo posible. Por este motivo, se ha realizado un llamamiento a los familiares directos de personas desaparecidas o no localizadas que sospechen que pudieran viajar en alguno de los trenes siniestrados, para que se personen en las dependencias habilitadas.

La oficina se encuentra instalada en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, con acceso por la avenida Cristóbal Colón, entre los números 12 y 14. Además de la toma de muestras biológicas necesarias para el cotejo genético, los familiares recibirán atención psicológica especializada ante la dureza de la situación.

Para facilitar el trabajo de los equipos de identificación, se recomienda a los familiares que acudan con documentación identificativa de la persona desaparecida, fotografías recientes y cualquier información relevante sobre rasgos físicos distintivos, como tatuajes o cicatrices.

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de concentrar todas las gestiones en esta oficina para avanzar con rapidez en un proceso especialmente sensible, marcado por la magnitud de la tragedia y el elevado número de víctimas.