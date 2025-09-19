La Guardia Civil detiene a tres personas por el hurto de 20 toneladas de material ferroviario en la línea Huelva-Zafra

La Guardia Civil ha detenido a tres varones y ha investigado a un cuarto como presunto autor de un delito de receptación tras el hurto de unas 20 toneladas de material ferroviario sustraído de la línea Huelva-Zafra. Los hechos han sido esclarecidos en el marco de la “Operación Milano”, desarrollada por el Equipo ROCA 2 de Valverde del Camino con apoyo del Puesto de Calañas.

La investigación comenzó en julio, después de que la empresa encargada de las obras denunciara la desaparición de material de sujeción de las vías, como tornillería y chapado, que estaba almacenado en distintos puntos de acopio. Los agentes sorprendieron a tres individuos in fraganti en Calañas cuando intentaban llevarse 2.000 kilos de piezas metálicas, para lo que utilizaban una furgoneta de alquiler y vestían con ropa de trabajo y chalecos reflectantes para hacerse pasar por operarios.

La Guardia Civil detiene a tres personas por el hurto de 20 toneladas de material ferroviario en Huelva

Posteriormente, se localizó el establecimiento donde se vendía el material sustraído sin autorización, hallándose en su interior 3.750 kilos de tornillería, que fueron devueltos a la empresa ferroviaria. El análisis de los registros permitió comprobar que entre julio y agosto se habían realizado hasta diez entregas similares, con un total de 17.500 kilos, lo que derivó en la investigación del responsable del local como presunto autor de receptación.

Las diligencias policiales han sido remitidas al Juzgado de Guardia del Tribunal de Instancia de Valverde del Camino.