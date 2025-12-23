Investigan a cuatro personas por el incendio y explosión de varias embarcaciones en la ría de Punta Umbría

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de estragos y daños en relación con el incendio y explosión de una embarcación ocurrido el pasado mes de noviembre en la ría de Punta Umbría, un suceso que dejó dos heridos graves y afectó a otras cinco embarcaciones.

Los hechos se produjeron el 8 de noviembre, sobre las 05.30 horas, cuando una embarcación comenzó a arder en la ría. Como consecuencia de la explosión, dos de sus tripulantes resultaron gravemente heridos, con quemaduras y fracturas, mientras que las llamas se propagaron a otras cinco embarcaciones fondeadas en la zona, causando daños materiales valorados en unos 82.000 euros.

Las investigaciones realizadas han permitido determinar que la embarcación siniestrada transportaba una gran cantidad de garrafas con combustible, presuntamente destinadas al abastecimiento de narcolanchas. Según las pesquisas, una chispa del motor pudo provocar la ignición de las garrafas, originando la explosión.

A raíz de los indicios recabados, la Guardia Civil ha investigado a cuatro varones, vecinos de la localidad. Dos de ellos eran los tripulantes heridos, mientras que los otros dos habrían colaborado en el repostaje del combustible en una gasolinera, su almacenamiento en un local sin actividad y el posterior traslado de las garrafas hasta la embarcación.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Punta Umbría. Las diligencias permanecen abiertas ante la posibilidad de que existan más personas implicadas en los hechos.

Desde la Guardia Civil se ha advertido del grave peligro que supone el transporte y almacenamiento de este tipo de combustible sin las debidas medidas de seguridad, debido a su alta inflamabilidad y al riesgo de incendios, explosiones y problemas de salud derivados de la inhalación de vapores.