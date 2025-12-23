Se reanuda el servicio de trenes en Huelva tras el hallazgo de un cadáver a la salida de la estación Huelva Término

El cuerpo sin vida de una persona ha sido encontrado sobre las 8.15 horas de este martes en la salida de la estación de tren, en la zona del barrio del Matadero. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a los servicios sanitarios, así como a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, según informa desde el 112 a este diario.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, se desconoce si la persona fallecida pudo ser arrollada por un tren o si el cuerpo ya se encontraba sin vida en la zona cuando fue localizado.

Como consecuencia de este incidente, Adif ha suspendido el servicio ferroviario, quedando interrumpida la circulación de trenes. Mientras se desarrollan las actuaciones policiales y judiciales, los pasajeros están siendo trasladados mediante transbordos por carretera.

El servicio permanecerá suspendido hasta que finalicen las diligencias y se garantice la seguridad en la infraestructura ferroviaria.